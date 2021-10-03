Экс-игрок ЦСКА Пономарев — о матче с «Краснодаром»: провал, команда задрожала

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейским клубом и «Краснодаром» (0:0).

«В первом тайме армейцы владели инициативой. Во втором тайме полный провал. Так играть нельзя! Команда задрожала просто. Возможно, физика плохая.

У наших форвардов нет огонька какого-то. Не могут никаких интересных ходов сделать. Эджуке что-то может опасное сделать, но не на постоянной основе. Где у Чалова дриблинг? Он уже в хорошем футбольном возрасте, но ничего не может», — приводит слова ветерана «СЭ».

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отреагировал на спорный эпизод матча «ЦСКА — «Краснодар».