Наставник «Динамо» назвал причину поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, комментируя поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги от самарских «Крыльев Советов» (0:1), заявил, что основной причиной проигрыша стала потеря позиции динамовских игроков при владении мячом. Слова Шварца передает «Чемпионат».

«До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.

Сработали ли замены? Первые минуты первого тайма были хорошими. Что касается замен, не будем заострять на этом внимания. Нет, они не смогли усилить игру. Мы теряли позиции, схему», — сказал Шварц.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. «Динамо» располагается на втором месте, набрав 19 баллов. Отставание динамовцев от лидера чемпионата «Зенита» — четыре очка.

Следующий матч 16 октября «Динамо» проведет на выезде против «Спартака». 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Ранее нападающий «Крылья Советов» Иван Сергеев, говоря о том, что его не вызывают в сборную России, заявил, что ему нужно прибавлять в игровом плане.