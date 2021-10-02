Футболист «Реала» рассказал, что Мбаппе будет играть за мадридский клуб

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе будет играть за королевский клуб. Слова Бензема передает Marca.

«Он сам сказал об этом. Он хочет чего-то нового. Однажды он будет играть за «Реал». Не знаю, когда это случится, но он перейдет в «Реал». Это вопрос времени», – сказал Карим.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн.

Ранее президент «Реала» рассказал, когда Мбаппе перейдет в мадридский клуб.