Черчесов высказался о высоких зарплатах молодых игроков

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что с понимаем относится к тому, что в современном футболе молодые игроки получают большие контракты.

«Старый, молодой — не имеет никакого значения. Или он заслуженно получил, или нет. А раз заслуженно, то тогда не получил, а заработал. А если именно «получил», то это подарок.

Другое дело, что если молодой заработал много, то… Это жизнь, это нормальная ситуация. Это барьер, который игрок должен пройти. Кто прошел, тот идет дальше. Главное — кто окружает этих ребят. Семья, друзья. Это еще и одна из важнейших задач тренера — воспитывать футболиста, личность.

Мамаев и Кокорин? Мамаев у меня нигде не играл, а Кокорин был капитаном в «Динамо». Бывает, что молодые люди попадают в неприятную ситуацию. Они свое получили. Очень рад, что теперь они играют в футбол», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины, а также футболист «Ростова» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что получил за свой главный тренерский успех с национальной командой — четвертьфинал чемпионата мира — 2018.