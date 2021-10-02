Семин: «Зенит» сейчас напоминает ту команду, в которой были Халк и Витцель

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Мальме» (4:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Главное — это победа уверенная. Российский клуб диктовал свою игру. Игроки «Зенита» превосходят шведский клуб.

Это даст определенную уверенность «Зениту» в том, что они могут бороться за второе место в группе. Если подопечные Семака покажут игру, уверенность, которая была в матче с «Мальме», то способны выйти в плей-офф турнира.

Сильнее ли «Зенит» с нынешним составом той команды, которая выступала в прошлых двух сезонах Лиги чемпионов? Они приобрели хороших игроков. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, чего не так просто добиться. «Зенит» сейчас намного сильнее. Напоминает времена, когда были Витцель и Халк», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением о победе «Зенита» против «Мальме».