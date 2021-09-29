Агент о победе «Шерифа» над «Реалом»: наши паспортисты зарабатывают, как вся их команда

Футбольный агент Дмитрий Селюк, говоря о победе молдавского «Шерифа» в матче группового этапа Лиги чемпионов над «Реалом» (2:1), заявил, что в России нужно отменить лимит на легионеров, так как молдавская команда одержала победу из-за отсутствия в их стране ограничений на иностранных игроков. Слова Селюка передает «Спорт-Экспресс».

«Почему бы нам не сделать так? Отменили лимит, и туда поехали играть игроки не за деньги, а за желание и мотивацию. Ребята из «Шерифа» вышли в группу Лиги чемпионов, играя за копейки. Наши паспортисты зарабатывают, как вся их команда. Это означает, что лимит обязательно стоит отменить в России. У нас «Рубин» покупает Игнатьева за 7 миллионов евро, а человек не играет, в отличие от футболистов «Шерифа», — сказал Селюк.

Агент добавил, что Российский футбольный союз должен немедленно начать реформы, так как только они смогут помочь отечественному футболу.

Напомним, на 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обвинил судью в неуважении после поражения от «Шерифа» в ЛЧ.