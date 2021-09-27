Фергюсон рассказал, почему отпустил Роналду в «Реал» в 2009 году

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, почему отпустил из команды португальца Криштиану Роналду в мадридский «Реал» в 2009 году, передает пресс-служба клуба.

«Роналду мечтал о переходе в «Реал», и я не стал возражать. У меня была возможность его заменить. Мы взяли Антонио Валенсию, он был великолепен, поэтому нам в этом плане повезло», — сказал Фергюсон.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Роналду превзошел достижение шведского нападающего Златана Ибрагимовича по числу стадионов, на которых он отличался забитым мячом.

После голов в матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) и пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма» (2:1) Роналду довел число стадионов, на которых ему удалось забить до 66-ти. Рекорд, принадлежавший Ибрагимовичу, насчитывал 64 арены.