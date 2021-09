15-летний мотогонщик погиб после аварии на соревнованиях

Испанский мотогонщик Дин Берта Виньялес погиб в возрасте 15 лет после попадания в аварию на этапе чемпионата FIM Supersport 300. Об этом сообщается в Twitter MotoGP on BT Sport.

«После серьезного инцидента, произошедшего сегодня утром в Хересе, гонщик Дин Берта Виньялес, двоюродный брат гонщика MotoGP Маверика Виньялес, скончался. Все мысли BT Sport о друзьях, семье и товарищах Берты по команде», — говорится в сообщении.

Ранее участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне молдавский боксер Василий Белоус погиб в результате ДТП на 34-м году жизни.

Following a serious incident in Jerez this morning, FIM Supersport 300 World Championship rider Dean Berta Viñales, cousin of MotoGP rider Maverick, has sadly passed away.



The thoughts of everyone at BT Sport are with Berta's friends, family and team-mates. pic.twitter.com/qQEEu37xTc