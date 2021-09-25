«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ и поднялся на восьмое место турнирной таблицы

Московский «Спартак» на своем поле одолел «Уфу» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0.
На третьей минуте счет в матче открыл Эсекьель Понсе. За 15 минут до перерыва окончательный счет установил Квинси Промес.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» располагается на 13-м месте, имея в активе восемь баллов.
В следующем туре красно-белые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Клуб из Башкортостана встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 9-й тур
«Спартак» — «Уфа» 2:0
Голы: 1:0 — Понсе, 3; 2:0 — Промес, 29.
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба должен завершить карьеру в московском «Спартаке».