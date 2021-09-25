Директор «Самбо-70»: у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, она девочка московская

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему 50-летний юбилей школы Евгения Медведева провела не в паре с Алиной Загитовой, как анонсировалось ранее.

«Решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны. Концерт прошел динамично. Мало кому может повезти вывести столько народу на кремлевскую площадь.

Клятву все произнесли на верность родине. Обстановка была очень дружелюбная. Липницкую приглашали, но ее не было. У нас хорошие отношения. Возможно, из-за ребенка пропустила», — приводит слова директора школы «Чемпионат.com».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Алина Загитова поделилась воспоминаниями о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.