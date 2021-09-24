Экс-арбитр Хусаинов раскритиковал уровень футбола в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о матче Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Сергей Карасев после топ-матчей в Европе вышел обслуживать матч «Спартака» и ЦСКА. Игра оказалась по уровню наравне с любительским футболом. А должно быть наоборот», — сказал Хусаинов.

Армейцы обыграли красно-белых со счетом 1:0.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 13 очков, занимает седьмое место в таблице первенства. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре армейские футболисты на выезде встретятся с «Нижним Новгородом», а «Спартак» в Москве примет «Уфу».

Ранее нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о своем удалении в матче восьмого тура чемпионата России против столичного «Спартака».