Уткин — об отказе Дзюбы: с элайнерами играть за сборную очень тяжело

Журналист и блогер Василий Уткин на своем Youtube-канале иронично прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.

«У Дзюбы действительно серьезные проблемы с физической формой. Оказывается, он поставил элайнеры. С элайнерами играть за сборную очень тяжело. Это такая штука, которая исправляет прикус.

В человеке все должно быть прекрасно – и футбол, и мечты о футболе, и, конечно же, прикус. Дзюба стал чувствовать, что его прикус ослабевает. Уже не так ранит его слово, не так цепко он характеризует своих оппонентов, не так остро шутит. И вот действительно, зубами самое время и заняться», – сказал Уткин.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере. Сам Валерий Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что ему кажется странным непоследовательность действий Дзюбы.