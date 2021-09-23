Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства.

В феврале 2020 года в пробе россиянина, взятой во внесоревновательный период, обнаружили запрещенный гормон роста. Срок отстранения 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.

Летом 2020 года Махов был объявлен победителем летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после того, как в анализах чемпиона Игр Артура Таймазова из Узбекистана и грузина Давида Модзманишвили, которому россиянин проиграл в полуфинале, был обнаружен допинг после проверки старых проб.

Также россиянин является трехкратным чемпионом мира и победителем первенства Европы по вольной борьбе.

В мае 2020 года Махов отказался выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что российская антидопинговая система может служить примером работы для остальных стран.