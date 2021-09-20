Губерниев назвал вратаря, который должен быть первым номером сборной России

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов голкипера Матвея Сафонова в сборную России по футболу на октябрьские матчи, передает Sport24.

«Несмотря на мою любовь к Сафонову, номер один на данный момент — Гильерме. Он блестяще отстоял за сборную, не пропустил ни одного мяча. Мы все видели, как он играл в этих трех матчах отбора», — заявил Губерниев.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове 16-летнего игрока самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в национальную команду.