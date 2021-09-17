Теннисист Рублев: после Олимпиады с Павлюченковой даже «привет» и «пока» не говорим

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря об отношениях с Анастасией Павлюченковой, с которой он стал олимпийским чемпионом в Токио, пошутил, что их отношения испортились. Слова теннисиста передает «КП».

«Были не разлей вода, а после микста даже «привет» и «пока» не говорим. Если честно, такое событие еще больше сплотило. Такое пережить — это невероятных эмоций, нервов стоило. Мы как-то друг друга поддерживали, даже если что-то не получалось. И потом нам удалось выиграть золото — конечно, это еще больше сближает», — сказал Рублев.

Рублев — победитель десяти турниров ATP, финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года, обладатель Кубка ATP в составе сборной России, седьмая ракетка мира в одиночном разряде.

Павлюченкова — финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, трехкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России, победительница трех юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница пяти юниорских турниров Большого шлема в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Ранее Рублев рассказал, почему проиграл немцу Александру Звереву в финале турнира в Цинциннати.