Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле заявил, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату после перенесенной операции.

«Я покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате. Я буду каждый день становиться счастливее, с настроем сыграть 90 минут и дополнительное время. Мы скоро будем вместе», — написал Пеле в Instagram.

6 сентября бывшему футболисту была проведена операция по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за «Сантос», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.

Ранее дочь Пеле рассказала о состоянии отца после операции по удалению опухоли.