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Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Самолет авиакомпании «Россия» с футбольной командой «Зенит» на борту, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в Пулково из-за попадания в стаю птиц. Об этом сообщает «Фонтанка».

Петербургский клуб ретвитнул эту новость, поблагодарив экипаж воздушного судна за успешное приземление.

«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», — говорится в сообщении «Зенита» в Twitter.

По информации пресс-службы авиакомпании «Россия», один из двигателей самолета вышел в нештатный режим.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

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