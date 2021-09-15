Губерниев — о поражении «Спартака»: эх, Руй, боюсь, выгонят тебя скоро

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении московского «Спартака» от варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

««Спартак» должен был выигрывать матч с «Легией». До 70-й минуты польская команда еле отбивалась. Но тут Руй Витория решил убрать Айртона, затем Ларссона с Мозесом.

К плывущему Рассказову добавили совсем слабенького Ломовицкого. Он и так-то мало что умеет, а здесь удивил своими навыками даже поляков. Они увидели откровенного пассажира и перевернули игру.

Витория накануне очень долго хвастался своими достижениями. Возможно, ему лучше посмотреть внимательно на своих игроков. Там есть хорошие. А тренер как раз и должен отвечать за выбор. Эх, Руй, боюсь, выгонят тебя скоро», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянский «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1)

Ранее Руй Витория заявил, что готов взять ответственность на себя за поражение от «Легии».