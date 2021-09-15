Тихонов — о решении WADA про марихуану: там сидят одни марихуанщики

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может исключить марихуану из списка запрещенных веществ.

«Видно, там сидят одни марихуанщики. Большего идиотизма придумать невозможно. Они скоро разрешат все. Я категорически против.

Если разрешат, кто знает, что будет у нас. В России может быть все что угодно. Мы без флага, без гимна молчим спокойно. Закон о допинге не принят, поэтому о чем мы можем говорить и чего ждать – непонятно», – приводит слова олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что WADA может исключить марихуану из списка запрещенных препаратов.

Стоит отметить, что решение о возможном исключении марихуаны связано с тем, что тест на наличие наркотика провалила американская спринтерша Шакарри Ричардсон. Она была дисквалифицирована на 30 дней и пропустила Олимпийские игры — 2020 в Токио.