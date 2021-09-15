Федун — о матче против «Легии»: «Спартак» должен смыть позор 2011 года

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что столичный клуб в матче против варшавской «Легии» в рамках группового этапа Лиги Европы должен реабилитироваться после вылета из этого же турнира от польской команды в 2011 году.

«Мы должны смыть позор 2011 года», — приводит слова Федуна Sport24.

Напомним, «Легия» обыграла красно-белых в квалификации Лиги Европы сезона-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья (2:2), а в Москве красно-белые уступили, пропустив мяч на последней минуте встречи (2:3).

Встреча состоится 15 сентября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее экс-игрок «Спартака» Сердар Таски заявил, что «Легия» — самая слабая команда в группе Лиги Европы.