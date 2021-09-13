Мостовой: нужно сказать спасибо Марио за то, что согласился играть за Россию

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал завершение карьеры в национальной команде защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом игрок объявил сегодня. 30-летний футболист объяснил свое желание сосредоточиться на клубной карьере.

«Нужно сказать ему спасибо, что согласился играть за нашу сборную и внес свой вклад. Фернандесу уже 30 лет, поэтому игрок хочет сосредоточиться на выступлении за клуб, а не за сборную. Для меня он запомнился своей работоспособностью. Во всех играх он показывал высокий класс игры для нашей сборной. Я сторонник того, чтобы русские ребята играли за нашу сборную. Марио показал им, как нужно готовиться, как нужно отдаваться в любой игре», — сказал Мостовой в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, для тренерского штаба решение Марио не стало неожиданностью. Еще перед сентябрьскими матчами была договоренность, что Фернандес в них сыграет, после чего стороны обсудят будущее футболиста в национальной команде.

13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство. Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее Экс-президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Марио Фернандеса в сборной России заменить некем.