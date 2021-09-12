Трусова исполнила пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах

Фигуристка Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

Спортсменка исполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Стоит отметить, что Трусова впервые в карьере выполнила пять четверных на публике.

Пять четверных из мужчин может сделать только двукратный чемпион мира Нэйтан Чен из США.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова рассказала о причинах возвращения к тренеру Этери Тутберидзе.