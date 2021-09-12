Винер-Усманова объяснила, почему называет сестер Авериных «мокрыми курицами»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова объяснила, почему называет Дину и Арину Авериных «мокрыми курицами».

Ранее специалист использовала это выражение, когда Арина планировала завершить карьеру после летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Конечно, говорю, когда они мокрые курицы — я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня «мокрые курицы». А так они были для меня королевы всегда», — сказала Винер-Усманова в программе «Москва. Кремль. Путин».

На прошедших летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о судействе в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также он отметил, что судьи долго выставляли оценки после выступления спортсменок.