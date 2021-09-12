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Фигуристка Трусова объяснила свое возвращение к Тутберидзе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова рассказала о причинах возвращения к тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка заявила, что инициатива исходила от нее самой.

«Все-таки мне привычнее выступать у Этери Георгиевны, решила, что так будет лучше», — цитирует Трусову РИА «Новости».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее чемпионка Универсиады в Красноярске по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала неудачное исполнение тройного акселя Александрой Трусовой и Аленой Косторной в короткой программе на открытых прокатах сборной России в Челябинске.

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