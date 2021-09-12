Боксер-депутат рассказал о своей зарплате

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслан Проводников рассказал о своей работе в качестве депутата.

«В среднем в месяц моя зарплата — 65-70 тысяч. Бывают надбавки, премии.

Многие считают, что депутаты — это бездельники, но у меня три района, а округ у нас довольно большой. Когда я брал паузу в своей профессиональной карьере, думал, что буду чаще бывать дома, что мне не придется вставать в пять утра. Но сейчас я встаю, бывает, в половину третьего, помогаю и в здравоохранении, и с жильем, и с образованием.

Люди, бывает, попадают в очень тяжелые жизненные ситуации. Порой приезжаешь в деревню, а там в детском садике нет игрушек у детей, в школе из инвентаря три рваных мата. Пытаюсь помочь», — приводит слова депутата «Матч ТВ».

Проводников в последний раз выходил на ринг в июне 2016 года против американца Джона Молины. В этом противостоянии Руслан уступил своему сопернику единогласным решением судей. В его активе 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Александр Шлеменко назвал фаворита возможного поединка между экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой США Джо Байденом