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Экс-фигуристка Попова призвала не обращать внимание на падение Трусовой с тройного акселя

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Чемпионка Универсиады в Красноярске по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала неудачное исполнение тройного акселя Александрой Трусовой и Аленой Косторной в короткой программе на открытых прокатах сборной России в Челябинске.

Трусова упала с прыжка, а Косторная оперлась двумя руками о лед, чтобы сохранить равновесие.

«Я, как бывшая фигуристка, понимаю, что на открытых прокатах прыжки — это не самое главное, на что нужно смотреть. Поэтому я старалась полностью абстрагироваться от технической части и смотреть именно на программы. Сейчас незачем вообще думать о прыжках — сорванных или не сорванных. Сейчас нужно смотреть именно на образы. И образы, даже несмотря на некоторые помарки, видны.

Понятно, что это очень удачные программы и они идут девочкам. И это самое главное», — сказала Попова.

Ранее фигуристка объяснила, почему новая программа Анны Щербаковой — козырь в рукаве штаба Этери Тутберидзе.

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