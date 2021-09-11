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Фигуристка Гербольдт назвала фаворита олимпийского сезона среди россиянок

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РИА «Новости»

Фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, кто из российских девушек может считаться фаворитом олимпийского сезона.

По ее мнению, наибольшие шансы добиться максимальных результатов по ходу сезона есть у Камилы Валиевой. Гербольдт высоко оценила выступление Камилы в короткой программе на открытых прокатах в Челябинске. Также она выразила мнение, что россиянки вполне могут претендовать на то, чтобы занять весь пьедестал на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Камила Валиева очень понравилась. Как всегда, очень изящно, тонко и стабильно — что не может не радовать. Полагаю, она для многих является фаворитом в этом сезоне.

В олимпийский сезон хочется пожелать всем показать максимум своих возможностей, пусть победят сильнейшие. Мы все надеемся на медали на Олимпиаде, поэтому чем выше будет конкуренция, тем сильнее будет наша сборная. Всем хочется пожелать уверенности. Они будут друг друга подгонять, я надеюсь, что наши девушки на Олимпиаде будут недосягаемы и они смогут претендовать на весь пьедестал», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Катарина Гербольдт высказалась о результатах первого дня открытых прокатов у девушек перед стартом олимпийского сезона.

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