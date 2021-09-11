Тутберидзе пошутила над Трусовой после проката короткой программы в Челябинске

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе пошутила над Александрой Трусовой после проката короткой программы на контрольных прокатах членов национальной сборной России по фигурному катанию в Челябинске.

Специалист попросила свою ученицу не перекручивать прыжки.

«Нам не надо четверной аксель — это тройной аксель», — заявила Тутберидзе.

«Минус короткой программы, да?» — уточнила Трусова у хореографа Даниила Глейхенгауза.

Напомним, что 17-летняя фигуристка не смогла чисто приземлиться после исполнения тройного акселя.

Отметим, что спортсменке удалось чисто прыгнуть тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

В мае 2020 года Трусова перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее появилось видео проката Александры Трусовой, где она упала с тройного акселя.