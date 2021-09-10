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Лавров поделился мнением о наставнике сборной России по футболу Карпине

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Карпине, передает ТАСС.

«Я читал интервью большое с Дмитрием Аленичевым. Он четко высказал мнение, что у Карпина все должно получиться. Я очень на это надеюсь. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он все делает правильно», — сказал Лавров.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением об игре сборной России по футболу.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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