Челябинский контрактник украл взрывчатку с полигона и спустя 27 лет попался полиции

В Челябинской области укравшего взрывчатку с полигона контрактника поймали и осудили спустя 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

По информации пресс-службы, контрактник в феврале 1997 года нашел полиэтиленовый пакет с 55 боевыми патронами различного калибра, 4 имитационными патронами, 5 электродетонаторами и почти 500 граммов взрывчатки. Мужчина присвоил их себе, спрятав дома.

В августе 2023 года он перевез боеприпасы в рюкзаке в квартиру брата, который не был осведомлен о противоправных действиях родственника, где груз провел менее суток. Затем мужчина привез его в здание железнодорожного вокзала «Челябинск-Главный», где все украденное обнаружили и изъяли полицейские.

Челябинский гарнизонный военный суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года с испытательным сроком в 2 года.

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