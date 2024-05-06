«Зенит» назвали позором российского футбола

Во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики воронежского «Факела» устроили обструкцию футболистам петербургского «Зенита».

«Зенит» — позор российского футбола», — скандировали болельщики во втором матче.

Скандирования были слышны во время телевизионной трансляции матча.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским ЦСКА, а «Факел» встретится с екатеринбургским «Уралом».

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