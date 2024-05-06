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«Зенит» выдал худший отрезок в РПЛ при Семаке

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» и выдал худший отрезок в РПЛ при Семаке

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Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с воронежским «Факелом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сине-бело-голубые набрали в трех последних матчах чемпионата России лишь одно очко, что является худшим результатом команды за время работы в ней Сергея Семака.

Семак возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года. Он завоевал с «Зенитом» пять титулов чемпионов России.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским ЦСКА, а «Факел» встретится с екатеринбургским «Уралом».

Ранее «Зенит» назвали позором российского футбола.

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