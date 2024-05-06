Стало известно, о чем Путин и Лукашенко поговорят в Москве

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Россию намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным военно-политические вопросы. Об этом сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

«Президентам [Белоруссии и России] есть что обсудить в военно-политическом блоке», — отметил дипломат.

Он напомнил о подготовке совместного соглашения о гарантиях безопасности. По словам Крутого, сейчас «постоянно меняется» ситуация на южной и западной границе, что тоже может стать предметом разговора двух лидеров.

Белорусский посол в РФ отметил, что в любом случае у Лукашенко будет общение с Путиным «и на ногах, и в кулуарах». В диппредставительстве при этом готовятся и к полноценной встрече, если она «будет заявлена».

Накануне стало известно, что Белоруссия хочет участвовать в программах РФ по БПЛА. Крутой анонсировал обсуждение на встрече и данного вопроса. Лукашенко приедет в Россию 8 мая.

Ранее в Китае удивились поведению Лукашенко в Кремле и улыбке Путина.