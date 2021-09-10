Путин поручил министру спорта доложить о восстановлении РУСАДА

Президент России Владимир Путин поручил министру спорта Олегу Матыцину доложить о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я прошу министра спорта сегодня доложить о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством (WADA) по вопросам восстановления статуса РУСАДА, а также о том, что конкретно сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)», — заявил Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Из-за отстранения организации спортсмены из России имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Путин заявил, что решение CAS в отношении страны и спортсменов имеет политическую окраску.