Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые предложили лечить COVID-19 препаратом от подагры 15:48
Путин: сочувствуем тому, что произошло в художественной гимнастике на Олимпиаде 15:47
Папа Римский призвал помолиться за тех, кто грустит 15:45
Школьника из Иркутска не пустили на урок из-за прически 15:41
На PornHub появилась агитация членов грузинской партии «Шишка» 15:41
Варшава признала, что строительство «Северного потока — 2» не удалось... 15:36
Глава ОКР рассказал о провокация в адрес россиян на Олимпиаде-2020 15:34
В Минобороны назвали сведения о заболевших на учениях «Запад-2021» фейком 15:29
Собянин объяснил, как и почему в Москве вводят меры по COVID-19 15:26
Мария Кожевникова пожаловалась на глубокую депрессию 15:23
Бесплатная ставка 1000 р.

Путин поручил министру спорта доложить о восстановлении РУСАДА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил министру спорта Олегу Матыцину доложить о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я прошу министра спорта сегодня доложить о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством (WADA) по вопросам восстановления статуса РУСАДА, а также о том, что конкретно сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)», — заявил Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Из-за отстранения организации спортсмены из России имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Путин заявил, что решение CAS в отношении страны и спортсменов имеет политическую окраску.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Северный поток — 2» достроили. В Европе винят Берлин, Киев обещает бороться
«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2»
«Не пишите мне гадости!»: Магучих ответила на критику украинцев за фото с Ласицкене
В Госдуме призвали обеспечить безопасность Магучих после второго фото с Ласицкене
Плейлист недели: Милохин, Лана Дель Рей, Papa Roach, Feduk и Дора
Feduk выпустил «полуроковый» альбом с участием Доры
Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку
В Москве внучка и бабушка умерли после отравления арбузом
Поклонская назвала безумством заявления о возможности войны между Россией и Украиной
Собянин объяснил, как и почему в Москве вводят меры по COVID-19
Новости и материалы
Ученые предложили лечить COVID-19 препаратом от подагры
Путин: сочувствуем тому, что произошло в художественной гимнастике на Олимпиаде
Папа Римский призвал помолиться за тех, кто грустит
Школьника из Иркутска не пустили на урок из-за прически
На PornHub появилась агитация членов грузинской партии «Шишка»
Варшава признала, что строительство «Северного потока — 2» не удалось остановить
Глава ОКР рассказал о провокация в адрес россиян на Олимпиаде-2020
В Минобороны назвали сведения о заболевших на учениях «Запад-2021» фейком
Мария Кожевникова пожаловалась на глубокую депрессию
Красноярец сообщил о минировании, чтобы полицейские дали ему прикурить
Россия потратила 20 млрд рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде
Киев пообещал продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»
Пьяный россиянин за рулем Bentley набросился на полицейских и пытался сбежать
Красноярская учительница оскорбляла и била учеников на занятиях
Малахов рассказал о «семейных посиделках» с матерью Бузовой
В Петербурге мужчина подозревается в изнасиловании дочери знакомой
Милонов вызвал Зеленского на бой по правилам бокса
Кузнецова выступила за запрет освобождения педофилов с назначением штрафа
Все новости
Месси побил исторический рекорд Пеле и расплакался
Месси превзошел рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную
Просто дорогая игрушка: пять причин не покупать «умные» очки от Цукерберга
Почему не стоит тратить $299 на смарт-очки от Facebook и Ray-Ban
«Человек, без которого страна не полная»
Что говорили на церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Россияне снова несут деньги в банки
Благодаря повышению ЦБ ключевой ставки у россиян вернулся интерес к депозитам
«Я люблю бренды»: почему зумеры тратят все деньги на роскошные вещи
Чем люксовые бренды подкупают молодежь
«Это будет самой большой ошибкой России»
Зеленский допустил вероятность войны России и Украины
Путин, Мишустин, Лавров. Кто пришел на церемонию прощания с Зиничевым
Оргазм и котики: за что дали Шнобеля в 2021 году
Кто стал лауреатом 31-й Шнобелевской премии
«Все девять пуль — в меня, две дыры осталось»
Сын Владимира Конкина заявил, что отец стрелял в него девять раз
«Люди падали как дождь»: как произошла крупнейшая авиакатастрофа Югославии
45 лет столкновению двух самолетов над Загребом
Первый взгляд на новый God of War: главное из показа PlayStation
Sony впервые показала кадры из God of War: Ragnarok
«Господин Муса не имеет права на «Бураны»
Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»
В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы
Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях