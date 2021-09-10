Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси

Сборная Аргентины в матче отбора на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре разгромила сборную Боливии со счетом 3:0.

В составе аргентинцев хет-триком отметился капитан Аргентины Лионель Месси.

Сборная Аргентины с 18-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Бразилии, которая сыграла на матч меньше, на 3 очка. Боливия (6) — на предпоследнем, девятом, месте.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. ЧМ впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Чемпионат мира — 2022. Квалификация

Аргентина — Боливия (3:0)

Голы: 1:0 — Месси (14), 2:0 — Месси (64), 3:0 — Месси (88).

Ранее Лионель Месси сделал дубль в матче отбора на ЧМ-2022 против Боливии и побил рекорд легендарного бразильского футболиста Пеле.