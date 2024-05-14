Ученые нашли связь между скукой и тягой причинять себе вред

Нидерландские ученые из Маастрихтского университета обнаружили новый негативный эффект у чувства скуки. Оказалось, что утомительное однообразие способно заставлять людей вредить себе. Исследование публиковано в научном журнале Motivation and Emotion (MAE).

Команда набрала 129 человек в возрасте около 21 года. Добровольцам дали письменные задания, которые должны были вызывать у них скуку, гнев или нейтральные эмоции.

Чтобы заставить людей скучать, группе поручили писать одно и то же слово на протяжении некоторого времени. Для обеспечения нейтрального состояния испытуемые должны были описать, как они добираются домой от места учебы. Наконец, для вызова гнева участников попросили изложить личные воспоминания, которые заставляют их негодовать.

Во время выполнения письменных заданий участникам дали возможность выбрать звуковое сопровождение из двух вариантов: приятный фон (щебетание птиц) либо неприятные звуки (визг свиньи).

Результаты показали, что скука заставляла людей выбирать поросячий визг чаще, чем в любых других условиях.

По словам ученых, отрицательный эффект скуки не ограничивается ситуациями, когда человеку доступны только негативные варианты поведения.

Ранее исследователи выяснили, какое качество характера помогает людям реже скучать.