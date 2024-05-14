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В Харькове произошла серия взрывов

«Общественное»: в украинском городе Харькове прогремела серия взрывов

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РИА Новости

Серия взрывов произошла в украинском городе Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он написал, что сохраняется угроза повторных пусков, а также призвал граждан находиться в безопасных местах.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая провел с Эммануэлем Макроном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с наступлением ВС РФ на территории Харьковской области.

В этот же день представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сказал, что ситуация на Харьковском направлении продолжает оставаться сложной.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис утверждает, что Вооруженные силы Украины не смогли возвести оборону перед продвижением войск Российской Федерации под Харьковом.

Ранее российские военные взяли под контроль часть трассы под Харьковом.

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