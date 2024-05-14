На Солнце зарегистрировали вторую мощную вспышку за день

По данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ), стало известно, что вторая за день вспышка самого высокого класса X зарегистрирована на Солнце 14 мая. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в 15:55 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) была зарегистрирована вспышка X1.2 продолжительностью 25 минут.

Всего за две недели произошло 15 вспышек класса Х и большое количество вспышек класса М.

Ранее стало известно, что более половины (63%) опрошенных россиян плохо себя чувствовали в период действия мощнейшей за последние 20 лет магнитной бури, которая накрыла Землю на прошлой неделе.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев до этого говорил, что причиной возмущений магнитного фона стали самые интенсивные за два десятка лет вспышки на Солнце. Он уточнил, что в сторону Земли вылетело как минимум четыре облака раскаленной плазмы. По словам астронома, облака плазмы двигаются с разной скоростью, догоняют друг друга, поэтому 12 и 13 мая на Земле наблюдалась провоцируемая этими выбросами сплошная магнитная буря.

Ранее ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь.