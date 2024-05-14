Могилу Евгения Пригожина залили бетоном

Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном. Информацией о случившемся, а также кадрами с места поделилась «Фонтанка».

По данным издания, таким образом место захоронения бизнесмена готовят к появлению памятника или монумента, который, по предварительной информации, откроют ко дню рождения Пригожина 1 июня.

5 апреля памятник Пригожину и командиру «Вагнера» Дмитрию Уткину появился в принадлежащей компании часовне в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Скульптор изобразил в полный рост Пригожина, который держит в руке рацию. Позади него стоит Уткин с автоматом. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК. Ниже указаны номера их жетонов — М-3308 и М-0209.

Пригожина и Уткина не стало 23 августа 2023 года. В этот день самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на борту которого они находились, разбился недалеко от населенного пункта Куженкино Тверской области. На месте крушения позднее поставили памятник.

Ранее сообщалось, что в России могут ликвидировать кинокомпанию Пригожина.