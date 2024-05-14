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В Госдуме призвали Дегтярева развивать дворовый спорт

Депутат Хамзаев заявил, что новому главе Минспорта Дегтяреву нужно набирать опыт

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА Новости

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев прокомментировал назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта. В комментарии «Газете.Ru» парламентарий указал, что новому главе спортивного ведомства необходимо набираться опыта.

«Я считаю, что перед ним стоят очень тяжелые задачи. В нелегкое время ему передается первенство управления важным министерством. Кто-то считает, что у него достаточно опыта, а я считаю, что надо учиться, учиться и еще раз учиться. Потому что министерство спорта сегодня, в период внешней агрессивной попытки изолировать наших спортсменов — а это попытка, не свершившийся акт, — обязано двигаться в различных направлениях в международном ключе.

Но основной наказ, данный депутатами на пленарном заседании кандидату в министры спорта, заключался в том, чтобы поменять вектор от глобального спорта к дворовому спорту, к спорту шаговой доступности. Чтобы гигантские средства не на ветер бросались, а чтобы каждый российский ребенок мог получить доступ к секциям, к спортивному инвентарю, к профессиональным тренерам. Вот куда Михаил Дегтярев, по моему мнению, должен направить взор и умения. У него есть опыт парламентской работы, губернаторской — это колоссальный опыт, он пойдет в помощь», — констатировал Хамзаев.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее Дегтярев пообещал, что Минспорт будет действовать, не отрываясь от олимпийского движения.

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