В Белгороде прозвучали взрывы во время ракетной опасности

Во время ракетной опасности в Белгороде прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Сирена, которая предупреждает о ракетной опасности, была запущена 11-й раз с начала суток в 17:59 по московскому времени.

Днем 14 мая в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным министерства обороны РФ, в небе над регионом был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Дрон запустили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнялось в заявлении. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по российскому субъекту как минимум 203 снаряда. Обстрелам подверглись город Шебекино, поселок Красное и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Кроме того, целями ВСУ стал многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

Кроме того, 14 мая подозрительный предмет обнаружили на крыше одного из многоквартирных жилых домов в Белгороде. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей двух его подъездов.

Ранее украинский дрон пробил крышу бани в одном из городов Белгородской области.