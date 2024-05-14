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Совфед одобрил ужесточения для иноагентов

Совфед одобрил закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации РФ одобрил закон, который запрещает лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, кандидат обязан прекратить статус иностранного агента к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах. Он также должен предоставить уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.

Помимо этого, уже работающим в органах власти иноагентам придется сложить полномочия через 180 дней после вступления закона в силу. Кроме того, иноагенты не смогут становиться наблюдателями и доверенными лицами на выборах.

До этого доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков поделился с «Газетой.Ru» своим мнением насчет того, почему люди, находящиеся под иностранным влиянием, не должны приходить во власть.

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают закон о заморозке на спецсчетах выплат авторам-иноагентам.

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