Российский школьник сорвался с 15-го этажа

Мальчик из Барнаула выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел на Балтийской улице. По данным источника, ребенок пролетел 15 этажей и оказался на территории перед домом. Школьник получил серьезные травмы, приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. По какой причине мальчик выпал, неизвестно.

Как сообщает Сибмедиа, на данный момент приехавшая на место полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Краснодаре двухлетний ребенок едва не упал с высоты 22-го этажа. Очевидцы заметили, что мальчик появился в проеме окна многоэтажного дома и попытался выйти на карниз. Местные жители вызвали экстренные службы, но ребенка удалось снять до того, как прибыли спасатели.

По информации МВД региона, несовершеннолетний остался один дома, пока его мать отошла по делам. В отношении женщины составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В Барнауле ребенок выбрался на окно 9-го этажа и бросал в прохожих игрушки.