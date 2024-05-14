Спецназ полиции Грузии покинул площадь у парламента страны

Правоохранители покинули площадь у парламента Грузии после разгона демонстрации протеста против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

С места событий также убрана специальная техника, а сами бойцы спецназа грузинской полиции в данный момент переместились во внутренний двор здания парламента. Протестующие, несмотря на отражение попытки штурма здания и задержания, расходиться не стали и отошли на прилегающую территорию.

До этого протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах.

Чуть позже стало известно, что грузинская полиция сумела отогнать демонстрантов от здания парламента.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает регистрацию неправительственных организаций и средств массовой информации в реестре организаций, которые продвигают интересы иностранных государств, если 20% их годового дохода является финансированием извне.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.