Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецназ полиции Грузии покинул площадь у парламента страны

РИА Новости: правоохранители покинули площадь у парламента Грузии

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Правоохранители покинули площадь у парламента Грузии после разгона демонстрации протеста против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

С места событий также убрана специальная техника, а сами бойцы спецназа грузинской полиции в данный момент переместились во внутренний двор здания парламента. Протестующие, несмотря на отражение попытки штурма здания и задержания, расходиться не стали и отошли на прилегающую территорию.

До этого протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах.

Чуть позже стало известно, что грузинская полиция сумела отогнать демонстрантов от здания парламента.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает регистрацию неправительственных организаций и средств массовой информации в реестре организаций, которые продвигают интересы иностранных государств, если 20% их годового дохода является финансированием извне.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами