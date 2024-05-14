В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, жителям необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это ванная, коридор, кладовая, если они находятся дома. Зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие — если находятся на улице.

14 мая в Белгороде жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного предмета на крыше.

13 мая в Минобороны РФ сообщали, что в течение прошедшей ночи российские военные пресекли террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории России.

Также в ФСБ рассказали, как украинские военные 9 мая пытались атаковать места массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ обстреляли село Цаповка в Белгородской области.