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Жена «русского Серкана Болата» обвинила актрису Грибу в побоях

Shot: жена актера Никиты Волкова обвинила в побоях Лиану Грибу

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Жена «русского Серкана Болата» из сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Никиты Волкова обвинила в побоях его партнершу по съемкам — Лиану Грибу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, конфликт произошел 9 декабря на вечеринке, посвященной окончанию половины съемок сериала. По словам жены артиста Елены Еременко, во время мероприятия на Даниловской мануфактуре Гриба якобы заявила, что Никита влюбился в нее и надо с этим что-то делать.

Когда Елена отшутилась словами: «Лиана, успокойся! Где ты, а где я!», актриса якобы схватила стакан вина и плеснула Еременко в лицо, а после, по словам женщины, повалила ее на землю и в течение 40 минут била руками и ногами по голове, лицу и груди.

Еременко написала заявление в полицию. Она утверждает, что ей «были нанесены телесные повреждения, от которых она испытала физическую боль». После вечеринки Елена сняла побои. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

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