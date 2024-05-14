В Приморье задержали группу лесных контрабандистов

Следственный комитет по Приморскому краю расследует дело пяти местных бизнесменов, контрабандой продававших лес и лесоматериалы за границу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

«С 2019 по 2022 годы организованная преступная группа из пяти предпринимателей <...> предоставили в Дальневосточный таможенный пост документы с недостоверными сведениями о производителе стратегически важных ресурсов и переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию иностранного государства лесоматериалы», — сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, бизнесмены Евгений и Алексей Шевченко, Владислав Верб, Максим Владимиров и Роман Шамаев контрабандой переместили за рубеж лесоматериалов на 13,5 млн рублей.

Преступная группа была задержана во время второй попытки переместить контрабанду.

До этого в США четырех бортпроводников обвинили в контрабанде миллионов долларов.

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