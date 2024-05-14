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Левандовскому могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

Diario Sport: форвард «Барселоны» Левандовски может получить «Золотой мяч» – 2020

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Benoit Tessier/Reuters

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч» по итогам выступлений в 2020 году. Об этом сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, газета France Football, учредившая самую престижную индивидуальную премию в мировом футболе, раздумывает над тем, чтобы провести награждение по итогам 2020 года, которое в свое время было отменено из-за пандемии коронавируса. В 2020 году Левандовски, выступая за «Баварию», оформил требл.

Левандовски перешел в «Барселону» в 2022 году. До этого польский нападающий на протяжении восьми лет защищал цвета мюнхенской «Баварии». С 2010 по 2014 год форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 32 матча, записав на свой счет 17 забитых мячей и восемь результативных передач. Также он принял участие в девяти играх Лиги чемпионов. Нападающий сумел отличиться трижды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерял ключевого игрока до конца сезона.

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