Командир спецназа «Ахмат» заявил, что позиции Украины на поле боя «посыпались»

Позиции Вооруженных сил Украины «посыпались», российские войска ведут наступление по всем направлениям. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщает ТАСС.

В ходе вручения госнаград отличившимся бойцам спецназа «Ахмат» Алаудинов выразил надежду на то, что специальную военную операцию удастся завершить в этом году.

«Противник уже посыпался. Наши подразделения (…) наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой кропотливой работы», — сказал он.

11 мая командир спецназа «Ахмат» озвучил новые данные о потерях Украины в ходе СВО. По его словам, безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции приближаются к 700 тысячам человек.

По данным украинского президента Владимира Зеленского, озвученным в феврале, потери ВСУ за два года операции составляли 31 тысячу солдат.

Ранее в Минобороны заявили о полном истощении Украины.