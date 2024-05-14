Жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Местных жителей попросили быть бдительными. В правительстве Курской области добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что подозрительный предмет обнаружили на крыше одного из многоквартирных жилых домов в городе. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей двух его подъездов.

Подозрительный предмет обнаружили на крыше одного из многоквартирных жилых домов в Белгороде. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей двух его подъездов.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли город Грайворон. Для атаки солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали барражирующий боеприпас, который пробил крышу бани на территории частного домовладения. Среди жителей населенного пункта пострадавших нет, уточнил глава региона.

Ранее ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область при помощи немецкого танка Leopard-2.